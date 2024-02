Produktene er importert fra USA via importør i Nederland og solgt i godteri- og leketøysbutikker, mindre dagligvarebutikker og kiosker, skriver Mattilsynet i en pressemelding.

Produktene er solgt i følgende butikker: Dropsen i Sandnes og Stavanger, Candy Store i Bergen, Støtt Media, Ringo Hvaltorvet, Yums, Haugesund Godteland, Snarkjøp Horten, Ollis og Lekia Vinterbro.

Kunder som har kjøpt produktene, kan kaste disse eller levere dem tilbake til butikken der de ble kjøpt, står det i pressemeldingen.

Fargestoffet titandioksid ble forbudt å bruke i mat i 2022 etter at Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) konkluderte med at stoffet kan være kreftfremkallende.