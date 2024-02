De fleste veiene som er stengt på Vestlandet, er stengt på grunn av rasfare. Det er ikke meldt om problemer på veiene ved de store byene.

– Men vi har ganske mange fylkesveier og riksveier som er stengt, særlig i Vestland. Så det er lurt å sjekke trafikkmeldingene om veien er åpen før man drar ut på tur i dag, sier trafikkoperatør Marianne Hove til NTB.

En rekke fjelloverganger mellom Vestlandet og Østlandet er stengt. Hove sier det skal tas nye vurderinger i dagslys, men at værmeldingen tilsier at det kommer til å bli vanskelig å ta seg over fjellet i dag.

– Det kan være det åpner opp i noen perioder, sier Hove.