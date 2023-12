Yahya Saree, en talsmann for den iranskstøttede Houthi-bevegelsen i Jemen, sa tirsdag morgen at gruppen sto bak angrepet på den norske kjemikalietankeren Strinda i Rødehavet.

Talspersonen hevder skipet ble angrepet etter at det ikke svarte på advarsler som ble sendt. Vedkommende sier også at flere skip har blitt stanset av gruppen i området de siste dagene.

Det begynte å brenne om bord etter rakettangrepet, men mannskapet klarte selv å slukke brannen.

Angrepet skjedde rundt klokken 22 norsk tid mandag kveld. Strinda sendte ut nødsignal, og det amerikanske marinefartøyet USS Mason kom til unnsetning.

Strinda befant seg da rundt 60 nautiske mil nord for Bab al-Mandab-stredet, uttalte en amerikansk tjenesteperson natt til tirsdag.

Stredet skiller Afrika og Den arabiske halvøy og er 29 kilometer bredt på det smaleste punktet. Nesten 10 prosent av all oljehandel i verden passerer dette stredet.

Brann om bord

Strinda er en kjemikalietanker som eies av bergenske J. Ludwig Mowinckels Rederi. Skipet er noe over 144 meter langt og litt over 24 meter bredt.

Rederiet bekreftet natt til tirsdag overfor NTB at skipet var blitt truffet av en rakett i Rødehavet.

– Ingen om bord har kommet til skade. Skipet er på vei til trygg havn for egen maskin, skrev administrerende direktør Geir Belsnes i en melding.

Til Bergens Tidende opplyser rederiet at skipet har et mannskap på 22.

I en pressemelding som rederiet sendte via Norsk Rederiforbund tirsdag morgen, sier Belsnes et at hele besetningen kommer fra India.

– Vårt fokus har vært, og er fortsatt, å ivareta mannskapets helse og sikkerhet, sier Belsnes i pressemeldingen.

Rederiet hadde tirsdag morgen ingen ytterligere kommentarer.

Kom fra Malaysia

Houthi-militsens talsmann Saree hevder at det norske skipet var lastet med olje og skulle til Israel.

Men Belsnes sier at Strinda kom fra Malaysia og skulle videre gjennom Suezkanalen med kurs for Italia med palmeolje, en råvare som brukes for å lage biodrivstoff. Det er ikke opplyst hvor skipet nå skal.

Den amerikanske sentralkommandoen for Midtøsten, Øst-Afrika og Sentral-Asia bekreftet hendelsen tidligere natt til tirsdag.

Det dreide seg om en antiskipsrakett med lang rekkevidde «skutt fra et Houthi-kontrollert område i Jemen», ifølge sentralkommandoen.

Det private sikkerhetsselskapet Ambrey and Dryad Global bekreftet enda tidligere på natten angrepet. Dette skal ha vært den første bekreftelsen. Den kom etter at den britiske marinens kontor med ansvar for å sende ut advarsler for skipstrafikk i Midtøsten, tidligere meldte om brann på et ikke identifisert fartøy utenfor havnebyen Mokka i Jemen.

Israel-advarsel

Houthi-militsen har sendt droner og raketter mot Israel etter at krigen brøt ut mellom Hamas og Israel i oktober. Houthiene har også gått etter internasjonal skipsfart.

Lørdag varslet bevegelsen at alle skip på vei til Israel var mål, uavhengig av nasjonalitet. Militsen advarte samtidig all rederier internasjonalt mot å ha noe med israelske havner å gjøre.

Med angrepet på Strinda ser det nå ut til at også skip uten tydelige forbindelser til Israel blir utpekt av den iranskstøttede militsen. Det setter potensielt tank- og fraktskip som benytter Suezkanalen i fare og kan bidra til ytterligere internasjonale ringvirkninger av krigen mellom Hamas og Israel, melder nyhetsbyrået AP.

Israels nasjonale sikkerhetsråds rådgiver Tzachi Hanegbi sa i helgen at Israel da hadde bedt sine vestlige allierte om å håndtere truslene fra Jemen og at Israel ville gi de allierte «noe tid» til å legge fram et passende svar.

Hvis truslene fra houthiene i Jemen fortsetter, «skal vi handle for å fjerne denne blokaden», uttalte Hanegbi.