I prisområdene Tromsø (NO4) og Trondheim (NO3) faller prisene med henholdsvis 80 og 79 prosent fra dagen før, melder Europower.

Det betyr at prisen er på 27 øre per kilowattime (kWh) i både NO4 og NO3, og dagen før var prisen 131 øre per kWh og 134 øre per kWh.

I alle de tre andre prisområdene er strømprisen på 96 øre per kWh, ned fra 140 øre per kWh tirsdag.

Den siste uken har spotprisen i de nordlige prisområdene vært ganske lik prisen i de sørlige prisområdene. Til tider har til og med strømmen i nord vært dyrere enn den i sør.

Kraftanalytiker Olav Botnen i Volt Power Analytics anslår at nordområdene vil få et lavere prisnivå fremover.

Hovedforklaringen til at prisene i nord faller fra onsdag er at det er meldt storm og nedbør, som analytikeren anslår vil gi en firedobling av vindkraften i nord.