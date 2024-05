Akademikerne og Unio ble ikke enige med staten og 1251 medlemmer gikk ut i streik fredag. Allerede mandag trappes streiken kraftig opp. Totalt vil da 3529 medlemmer være i streik.

Det omfatter nærmere 1000 ansatte i politidistriktene, Økokrim og Kripos, skriver DN. Pass, etterforskning og forebyggende arbeid i politiet er områder som berøres.

Politiets Fellesforbund sier de også har tatt ut noen politifolk fra patrulje, og at enkelte steder er man nede på nivå med feriebemanning. Samtidig er de opptatt av at det ikke skal oppstå fare for liv og helse.

– Tar vi for mye av beredskapen – de som skal rykke ut når noen ringer 112 – så blir streiken avblåst før den omtrent har startet. Streiken skal merkes, men det skal ikke være fare for liv og helse. Det er ikke farlig å ikke få pass, sier leder Unn Alma Skatvold.

Andre som følger nøye med på streiken, er sjømatnæringen. Mattilsynet er en av etatene som omfattes av opptrappingen av streiken. De har varslet redusert kapasitet på utstedelse av eksportattest, noe som er nødvendig for at bedrifter kan sende fisk og sjømat ut av landet.

– Vi er avhengig av å få sjømaten ut i markedene. I helgen er det roligere, så det er først i morgen vi ser effekten av streiken, sier direktør for kommunikasjon og næringspolitikk i Sjømat Norge, Kristin Langeland, til DN.