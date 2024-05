– Dette er den nærmeste kretsende, tempererte planeten på størrelse med jorden som er funnet til dags dato.

Det slår en internasjonal forskergruppe fast i en rapport som ble offentliggjort denne uken. Ved å bruke satellitter fra Nasa har de oppdaget en såkalt eksoplanet, som ligger utenfor vårt solsystem, og gitt den navnet Gliese 12b.

Nye planeter oppdages stadig, men ifølge forskerne er Gliese 12b en av få steinplaneter vi kjenner til som mennesker potensielt kan leve på.

Planeten befinner seg dessuten astronomisk nærme jorden, noe som gjør den lettere å studere, men med dagens teknologi ville det ta rundt 225.000 år å reise dit.

Varmere enn jorden

– Det blir selvfølgelig ikke snakk om å reise dit med det første, men det er interessant å finne en planet som ligger så nærme oss. Astronomisk sett er dette rett i nabolaget, sier astronom Håkon Dahle til VG.

Den nyoppdagede planeten går i bane rundt en liten, rød dvergstjerne omtrent 40 lysår unna jorden.

Stjernen har en størrelse på rundt 27 prosent av vår sol, men Gliese 12b ligger nærmere sin stjerne – i den ideelle avstanden hvor flytende vann kan eksistere.

Forskerne vet ikke ennå om planeten faktisk har flytende vann på overflaten, eller om den i det hele tatt har atmosfære.

Basert på en hypotese om at Gliese 12b ikke har atmosfære, har forskerne regnet ut en overflatetemperatur på rundt 42 grader. Litt varmere enn på jorden, men kaldere enn på Venus.

Kobler inn James Webb

Også størrelsen til Gliese 12b ligger et sted mellom jorden og Venus.

At størrelsen ligner jordens er helt essensielt for muligheten for liv, blant annet fordi langt mindre planeter ikke har nok tyngdekraft til å holde en atmosfære. På den andre siden kan langt større planeter ha en mer massiv atmosfære, og dermed svært sterk drivhuseffekt.

– Denne planeten kan fortelle oss noe om hva som førte til at jorden forble beboelig, mens Venus ikke ble det, sier doktorgradsstipendiat Larissa Palethorpe, som har bidratt til studien, til CNN.

Det neste skrittet i undersøkelsene blir, ifølge nyhetskanalen, å undersøke hvilke molekyler som finnes i atmosfæren, dersom Gliese 12b har en.

Det planlegger forskerne å finne ut av ved å bruke Nasas James Webb-teleskop til å fange stjernelys som muligens skinner gjennom atmosfæren.