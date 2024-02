Ukrainsk påtalemyndighet i Donetsk-regionen opplyste søndag at den har startet etterforskning etter at russiske styrker angivelig skjøt og drepte seks ubevæpnede ukrainske soldater i byen Avdijivka, og to ukrainere i landsbyen Vesele i Donetsk etter at russiske styrker hadde erklært full kontroll over området.

Påtalemyndigheten opplyser at den har mottatt informasjon som går ut på at de seks som ble skutt og drept i Avdijivka, var «alvorlig såret og ventet på å bli evakuert».

Det ukrainske forsvaret la søndag ut en video av at en russisk soldat angivelig skjøt to ukrainske krigsfanger i Vesele. Videoen, som er av svært dårlig kvalitet og filmet fra en drone, viser at en russisk soldat skyter ukrainerne en rekke ganger på nært hold mens han løper mot krigsfangene i en smal skyttergrav. Hendelsen fant ifølge forsvaret sted søndag morgen.

Ukrainerne ser på opptaket ikke ut til å forsøke å forsvare seg selv. Etterpå faller de to til bakken mens de vrir på seg, før gjerningsmannen ser ut til å skyte dem på nytt.

Russlands forsvarsdepartement hadde sent søndag kveld ikke svart på Reuters' henvendelse om kommentarer til saken.

Nyhetsbyrået har ikke kunnet verifisere videoen eller andre detaljer som ukrainsk påtalemyndighet og militæret har kommet med.