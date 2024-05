NRK Møre og Romsdal skriv at rektorane ved dei offentlege vidaregåande skulane i Ålesund har blitt einige om å heise prideflagget juni.

– Vi har gjort det i fleire år, og skal gjere det også i år, frå 10. til 16. juni, stadfestar rektor Rune Heggdal ved Spjelkavik videregående skole til Sunnmørsposten.

Han fortel at elevrådet ved skulen var raskt på banen og kravde flagging for pride i samband med debatten siste dagane, men då hadde rektorane allereie blitt einige om at det skulle flaggast.

Også ved Borgund videregående skole og Ålesund videregående skole vil det bli heist prideflagg.

– Det er ei markering av at vi har eit mangfald rundt oss, både blant vaksne og ungdommar, og vi aksepterer det mangfaldet, seier Heggdal.

Borgund videregående skole heiste prideflagget allereie i går, torsdag.

– Det var ei fin markering ved elevrådsstyre og rektor. Borgund VGs ønsker å markere at vi er ein skule med mangfald, som søker å legge til rette for trivsel og meistring for alle våre elevar kvar dag, det vi kallar Borgundeffekten, fortel Elisabeth Marøy, som er miljørettleiar ved Borgund videregående skole til Sunnmørsposten.