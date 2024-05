Onsdag ble det kjent at kompetanse- og næringsutvalget i fylket enstemmig stilte seg bak et forslag om at «som hovedregel skal det være mobilforbud i alle undervisningstimer».

Det får lederen i Elevorganisasjonen i Møre og Romsdal, ålesunderen Alise Heltne Helland til å steile.

– Vi mener at et mobilforbud ikke er vegen å gå, det er vi imot, sier 17-åringen til Sunnmørsposten.

Hun bruker dagens praksis i arbeidslivet som eksempel.

– Der brukes telefonen heller som et hjelpemiddel, selv om den på samme måte kan være til distraksjon også for dem. Telefonen kan være et godt hjelpemiddel i skolen, mener hun.

Hun reagerer også på hvor lite elevene har hatt å si i prosessen.

– Vi har kun vært på høring, men den var generell og ikke spesielt inn mot mobilbruk. Vi skulle ønske at Elevorganisasjonen og hvert enkelt elevråd på videregående og ungdomsskolene i fylket fikk si sin mening.

Skolereglene skal endelig behandles på fylkestinget i juni. Elevorganisasjonen gir ikke opp å få politikerne til å ombestemme seg.

– Vi kommer til å jobbe inn mot media og sosiale medier for å fremme vårt syn, sier Helland.