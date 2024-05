– Nordlysalarm! KP-indeksen er høy, så sjansen for å se nordlys er stor flere steder, også i Sør-Norge i kveld, skriver Meteorologene på X/Twitter.

På Østlandet er det meldt mindre skyer nær midnatt, og om det sprekker opp, er det mulighet for å se noe nordlys.

Nordlys er et resultat av solvind som forstyrrer jordas magnetfelt. Styrken på den geomagnetiske forstyrrelsen, og dermed sannsynligheten for å se nordlys, oppgis via en KP-indeks.