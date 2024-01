Breivik skal forklare seg for retten

Hovedforhandlingene i rettssaken der terrordømte Anders Behring Breivik på nytt hevder at sikkerhetsregimet han er underlagt, krenker hans menneskerettigheter, fortsetter. Rettssaken holdes i regi av Oslo tingrett inne i Ringerike fengsel, der Breivik soner. Tirsdag fortsetter Andreas Hjetland fra Regjeringsadvokaten med statens saksfremstilling, før Breivik skal holde sin forklaring.

Markering mot gruvedrift på havbunnen

I desember kom regjeringspartiene, Høyre og Frp til enighet om en kompromissløsning hvor det åpnes for leting etter mineraler på havbunnen. I forbindelse med den endelige voteringen i Stortinget i dag, vil en rekke miljøorganisasjoner markere sin motstand mot planene på Eidsvolls plass.

Blinken til Israel og Vestbredden

USAs utenriksminister Antony Blinken fortsetter sin rundreise i Midtøsten og besøker i dag Israel og den okkuperte Vestbredden.

NHO holder årskonferanse

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) holder sin årlige konferanse i Oslo Spektrum. På programmet står blant annet innlegg fra statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og oljefondet-leder Nicolai Tangen. Kronprins Haakon og en rekke statsråder er også til stede.

Stortinget behandler forslag om habilitet og aksjer

Stortinget skal behandle representantforslaget om å styrke habilitetsreglene for politiske ledelse i departementene. Forslaget innebærer også blant annet et forbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere å handle med aksjer.

Rettssaken mot Besseberg starter

Tidligere skiskyttertopp Anders Besseberg møter i retten, tiltalt for grov korrupsjon. Økokrim mener at han blant annet ved flere anledninger har mottatt gaver fra russiske myndighetspersoner, men Besseberg nekter straffskyld. Rettssaken skal etter planen vare fram til 16. februar.

Valg i Bhutan

For fjerde gang i landets historie holdes det valg om ny nasjonalforhandling i Bhutan. I 2008 ble det holdt valg for første gang, da det ble iverksatt en politisk reform etter tiltredelsen av regjeringen til den nåværende kongen. Bhutan har de siste fem årene vært styrt av statsminister Lotay Tshering – en lege kjent for å utføre operasjoner i helgen for å koble av fra en stressende hverdag som statsminister.