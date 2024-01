Tsunamivarselet gjelder prefekturene Ishikawa, Niigata og Toyama, opplyser Japans meteorologiske institutt.

Innbyggere i utsatte kystområder er bedt om å evakuere umiddelbart til høytliggende områder. I tillegg er det sendt ut advarsel om nye jordskjelv i Ishikawa.

Japans sjefskabinettsekretær Yoshimasa Hayashi ber folk forberede seg på flere etterskjelv og komme seg i sikkerhet.

Japans statsminister Fumio Kishida sier han har bedt regjeringen gjøre alt de kan for å sørge for folks sikkerhet og for å unngå dødsfall.

Tsunamibølge

Det første jordskjelvet hadde sitt episenter på Noto-halvøya i Ishikawa, rundt 505 kilometer nordvest for hovedstaden Tokyo.

En tsunami på 1 meter og 20 centimeter har allerede nådd kysten av Wajima City i Ishikawa, melder det japanske nyhetsbyrået NHK klokken 8 norsk tid.

Ifølge nyhetsbyrået er det ventet at en tsunamibølge på opptil 5 meter kan treffe utsatte kystområder. Det er foreløpig ikke meldt om skader.

Atomkraftverk trygge

Det japanske strømselskapet Kansai sier jordskjelvet ikke har preget atomkraftverk i de rammede regionene, noe som også bekreftes av japanske atomsikkerhetsmyndigheter.

Meteorologer i Sør-Korea har varslet at havnivået også kan stige i den østlige provinsen Gangwon i Sør-Korea som følge av jordskjelvet i Japan, melder Reuters.

Et stort jordskjelv og en tsunami rammet nordøstlige Japan 11. mars 2011, noe som den gang førte kjernekraftulykken i Fukushima og enorme ødeleggelser på byer.