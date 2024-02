Dei siste åra har fleire gangfelt vorte måla med fargane i regnbogen for å markere pride-rørsla og mangfald. Statens vegvesen meiner dei farga stripene strir mot trafikktryggleiken, skriv VG.

– Dette er ein uheldig praksis, då det er viktig at oppmerking blir utforma på ein einsarta og konsekvent måte i heile landet, skriv Vegvesenet i eit høyringsnotat frå januar.

Dei understrekar at formålet med vegoppmerking er å regulere trafikken av omsyn til trafikktryggleik, framkomme og miljø – og at han ikkje skal brukast til å uttrykkje støtte til politiske eller ideelle saker.

– Gangfelt og anna offisiell vegoppmerking er ein del av trafikksystemet som gir trafikantane rettar og pliktar. Det er derfor viktig at ein ikkje blandar vegoppmerking med annan bruk av fargar i gatene, presiserer Vegvesenet.

– Dette må gjerast på andre måtar, står det i notatet.

Det får leiaren i Oslo Pride, Dan Børke, til å reagere. Han spør når kjærleik til alle vart eit punkt på det politiske spekteret. Børke meiner regnbogegatene er eit viktig tiltak for å symbolisere eit inkluderande samfunn. Pride-leiaren etterspør sterkare argument.

Seksjonssjef for veg og gate i Statens vegvesen, Matteo Pezzucchi, opplyser til avisa at det er viktig at gangfelt er eintydig og lett lesbare for alle som ferdast i trafikken.

