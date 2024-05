Norges formelle anerkjennelse av Palestina trer i kraft tirsdag 28. mai 2024. Fra denne datoen anerkjenner også Spania og Irland Palestina som en selvstendig stat.

– Norge vil med det anse Palestina som en uavhengig, selvstendig stat med alle rettigheter og plikter det medfører, sa statsminister Jonas Gahr Støre på en pressekonferanse onsdag morgen.

– Belønner Hamas

Både Høyre, Frp og KrF understreker at de støtter anerkjennelse, men spør seg om dette er riktig tidspunkt.

Frp-leder Sylvi Listhaug mener dette indirekte vil belønne Hamas' terrorhandlinger mot Israel.

– En opprettelse av en palestinsk stat må være en del av en fremforhandlet løsning, og vi må også være sikre på at vi ikke anerkjenner det som kan bli et islamistisk diktatur. En anerkjennelse nå er i realiteten en styrking av krefter som ikke ønsker forhandlinger og kompromisser, sier hun.

– Kan parkere fredsprosessen

En anerkjennelse av Palestina må skje på det tidspunktet hvor den best kan bidra til en politisk løsning på konflikten, understreker Høyre.

– Dette er regjeringens beslutning, men Høyre er usikre på om å gjøre dette akkurat nå, vil ta oss nærmere en politisk løsning på denne konflikten. Det har også sammenheng med at en anerkjennelse er noe man kan gjøre bare én gang, sier Høyre-leder Erna Solberg og leder av Stortingets utenrikskomité, Ine Eriksen Søreide, i en felles uttalelse.

Nestleder og utenrikspolitisk talsperson i KrF, Dag-Inge Ulstein, mener det oppleves som at regjeringen er presset til en symbolhandling, som i verste fall kan parkere fredsprosessen.

– Kun kort tid tilbake begrunnet Barth Eide valget om å ikke stemme for en anerkjennelse, med at det ville «vanskeliggjøre forhandlinger mellom Palestina og Israel om fred og fremtidig tostatsløsning», sier han.

– Kan ikke vente

Det er flere grunner til at det er riktig å anerkjenne Palestina nå, mener Støre. Blant annet den pågående krigen i Gaza.

– Krigen er et bunnpunkt i en langvarig, negativ utvikling i den israelsk-palestinske konflikten. Vi må mange år tilbake for å finne en tilsvarende alvorlig situasjon i Midtøsten som i dag, sier han.

Siden Oslo-avtalene for rundt 30 år siden har Norge og mange andre land forsøkt en strategi hvor anerkjennelse skulle komme etter en fredsløsning. Det har ikke fungert, slår Støre fast.

– Vi må derfor tenke annerledes og handle deretter. En anerkjennelse kan ikke lenger vente til etter en fredsløsning, sier Støre.

Støre oppfordrer flere land til å anerkjenne Palestina.

– Det kan bidra til at prosessen mot en tostatsløsning omsider kan komme i gang igjen og få ny kraft, sier Støre.

Henter hjem ambassadør

Israel reagerer kraftig på nyheten. De henter hjem sine ambassadører både til Norge og Irland.

– I dag sender jeg et tydelig budskap til Irland og Norge: Israel vil ikke la dette passere i stillhet. Jeg har nettopp beordret hjemkalling av de israelske ambassadørene til Dublin og Oslo til Israel for ytterligere konsultasjoner i Jerusalem, sier Israels utenriksminister Israel Katz i en uttalelse gjengitt av AFP.

– Irland og Norge har til hensikt å sende et budskap i dag til palestinerne og hele verden: Terrorisme lønner seg, sier Katz, ifølge nyhetsbyrået AP.

Støre sier han tar dette til etterretning.

– Dette er en regjering vi har mange uenigheter med. Det vi er enige om, er å fordømme Hamas' grusomme angrep 7. oktober, sier Støre til NRK.

Hamas takker Norge for anerkjennelsen.

– Dette er et historisk vendepunkt i Europa, og jeg er sikker på at mange land vil følge dette veldig viktige skrittet for å styrke den palestinske sakens posisjon på et internasjonalt nivå, sier Bassem Naeem, talsperson for internasjonale relasjoner i Hamas, til TV 2.

– Vi har alltid nytt godt av sterk støtte fra Norge, både til den palestinske saken og til det palestinske folks rettigheter, sier han.

Hyller anerkjennelsen

Bekreftelsen på at Norge anerkjenner Palestina som en selvstendig stat, blir mottatt med glede av Palestinakomiteen.

Leder Line Khateeb understreker imidlertid at anerkjennelsen også må få konsekvenser for Norges investeringer i Israels okkupasjon, spesielt gjennom oljefondet.

Også MDG sier seg enig i at norske investeringer i okkuperte områder i Palestina må opphøre.

Også Venstre og SV er glade for anerkjennelsen. Tidligere Rødt-leder og nå utenrikspolitisk talsperson Bjørnar Moxnes tar til orde for Rødts forslag om å innføre sanksjoner mot Israel.