Oljefondets «summer internship»-program er et sommerjobbtilbud til studenter, som får muligheten til å jobbe ved fondets kontor i Oslo og London. I år har oljefondet valgt å utvide programmet til kontoret sitt i New York, for å tiltrekke seg studenter fra amerikanske universiteter.

– Vi ser med stor entusiasme fram til å utvide vårt internship program til New York denne sommeren. Oljefondet har rundt halvparten av investeringene i markedene i USA, så det er liten tvil om at vår tilstedeværelse der er utrolig viktig, sier oljefondssjef Nicolai Tangen i en pressemelding.

I ansettelsesprosessen har det vært søkt etter studenter fra amerikanske topp-universiteter, i tillegg til lokale universiteter i New York. Det kom totalt inn 1500 søknader, men kun tre er ansatt. Disse kommer fra universitetene MIT, Cornell University og Texas Christian University.

– Vi trenger kunnskap og kompetanse om markedene vi er investert i og ser virkelig fram til hva disse tre kan tilføre oss, sier Tangen.