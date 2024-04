Under en fartskontroll torsdag forrige uke hev politiet seg i bilen for å kjøre etter en sjåfør som hadde kjørt for fort. Patruljens laserfartsmåler ble igjen, og da de kom tilbake, var den stjålet.

Politiet kom i kontakt med et vitne som ledet dem til den mistenkte lasertyven, men huset hans ble ransaket uten funn av laseren. Mannen erkjente å ha tatt laseren, men sa han hadde kastet den i en innsjø i nærheten.

Tirsdag denne uken dukket lasertyven opp på politistasjonen med lasermåleren i hånden.

– Laseren ligger til tørk, sier assisterende distriktsleder Geir Morten Bjerkvold i UP øst til VG og legger til at det er uvist om den kommer til å funke igjen.

Mannen hadde ifølge Bjerkvold angret, selv fisket laserapparatet opp av vannet og ønsket å levere det tilbake.

Romerikes Blad omtalte saken først. Det er opprettet en straffesak på forholdet og romeriksmannen er ifølge avisen siktet for å hindre offentlig tjenesteperson, tyveri og skadeverk.