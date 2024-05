PST har avslørt flere agenter, opplyser PST-sjef i Vestland, Torgils Lutro, til Bergens Tidende og NRK. Han vil imidlertid ikke si hvor mange.

– I Vestland har vi hatt sterk mistanke om, men har også avdekket, fiendtlig og uønsket russisk etterretningsvirksomhet siden invasjonen av Ukraina i 2022, sier Lutro.

Målet til Russland er å skade Norges omdømme overfor allierte, opplyser han.

– Det er tydelig at et av Russlands mål er sette oss i et dårlig lys. De vil forsøke å vise at vi ikke har kontroll selv, eller at vi ikke kan bistå våre allierte med eksportering under potensielle fremtidige situasjoner, sier han.

Slike agenter kan ofte være helt vanlige mennesker som glir inn i mengden, enkelte kan være innleid mens andre er norske statsborgere.

PST har også sett russiske agenter om bord på fordekte maritime fartøy utenfor Bergen, sier Lutro til Bergens Tidende.

– De som har ansvar for kritisk infrastruktur, må være årvåkne, sier han.