USA ber Israel ta grep for hjelpearbeidere

USAs forsvarsminister Lloyd Austin har hatt en samtale med sin israelske kollega. Han ber landet umiddelbart ta konkrete grep for å beskytte hjelpearbeidere. Også sivile palestinere må beskyttes på Gazastripen, understreket Austin på telefon til forsvarsminister Yoav Gallant i natt norsk tid.

Austin ba også sin israelske motpart om å sørge for en rask og åpen granskning av hendelsen der sju ansatte i organisasjonen World Central Kitchen mistet livet – samt at noen stilles til ansvar.

Jordskjelv utenfor Japan – intet tsunamivarsel

Et jordskjelv med en styrke på 6,1 er registrert utenfor den japanske øya Honshu, der blant annet Tokyo ligger.

Informasjon er fra European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC). Ifølge EMSC hadde skjelvet en dybde på 40 kilometer.Det er ikke utstedt tsunamivarsel, ifølge den japanske kringkasteren NHK.

Myndighetene i Kharkiv: Fem drept i russisk droneangrep

Fem personer er bekreftet døde i et russisk droneangrep mot den nordøstlige ukrainske byen Kharkiv, opplyser byens ordfører.

På meldingstjenesten Telegram skriver ordfører Ihor Terehov døde i ett angrep, hvorav minst tre var redningsmannskaper som kom til stedet etter det første angrepet og ble rammet av et angrep nummer to.

Mistillitsforslag mot Perus nye regjering avvist

Nasjonalforsamlingen i Peru har gitt tillit til den nye regjeringen til president Dina Boluarte. Presidenten står for tiden midt i «Rolex-skandalen». Et flertall på 70 stemmer i avstemningen i natt norsk tid ga grønt lys for at statsminister Gustavo Adrianzén skal få fortsette i posten som han overtok i forrige måned.

Perus grunnlov pålegger alle nye regjeringer å gjennomgå et mistillitsforslag innen 30 dager etter at de er utnevnt.

Mistenkt brannstifting etter bilbrann i Oslo

Det brant i to biler på Haugerud i Oslo i natt. En av politiets hypoteser er at brannen ble påsatt.

I de første meldingene ble det meldt om spredningsfare til et parkeringsanlegg, men brannen ble slukket før det nådde parkeringsanlegget.

Sterk borteseier for Lillebergs Lightning

Tampa Bay Lightning, med Emil Lilleberg på banen, dro i land en sterk 4-1 seier mot canadiske Toronto Maple Leafs i Canada.

Lilleberg noterte seg ikke for noen målpoeng, men fikk 14 minutter og 35 sekunder på isen.

Rolling Stone: Girl In Red klar for superstjerne-periode

Omtrent som i Dr. Hook-låten om å havne på coveret til bladet Rolling Stone, var et intervju med den norske artisten Girl In Red i natt norsk tid toppsaken på nettstedet.

Det legendariske tidsskriftet for musikk og populærkultur har snakket med artisten fra Horten, hvis egentlige navn er Marie Ulven, i forkant av det kommende andrealbumet. Det heter «I'm Doing It Again Baby!» og slippes senere denne måneden. «Girl In Red er klar for sin superstjerne-periode», er tittelen på artikkelen.