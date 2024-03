Organisasjonsutvalget har tirsdag kveld behandlet sak hvor det er vurdert om Per-Willy Amundsens uttalelser på Facebook 7. og 8. mars er grunnlag for mulige sanksjoner etter partiets vedtekter, skriver partiet på sine nettsider.

Sanksjonene som eventuelt kan vedtas, er:

* Frata medlemskapet permanent.

* Frata medlemskapet for en tidsavgrenset periode.

* Begrense anledningen for å kunne velges til politisk og/eller organisatoriske tillitsverv.

* Begrense anledningen til deltakelse på arrangement og møter i regi av partiet.

Det ventes at en beslutning blir tatt i løpet av neste uke, skriver partiet.

– Det er viktig å behandle alle saker, og i det ivaretar alle hensyn i behandlingen skriver assisterende generalsekretær Helge Fossum i en tekstmelding til NTB.

Sa han hadde drukket for mye whisky

Torsdag kveld i forrige uke skrev Amundsen i kommentarfeltet under et innlegg om hans støtte til Israel at han førte en liste over islamister og ville sende dem hjem til sine hjemland. Overfor VG hevdet han at utspillet var ironisk, noe han gjentok overfor NTB senere samme dag.

Natt til fredag la Amundsen ut et innlegg i anledning kvinnedagen, der han gikk ut mot «radikale kvinnemennesker som ikke vet opp eller ned på en penis» og hevdet at kvinnene hadde lykkes i å holde menn tilbake.

Til Dagbladet forklarte Amundsen at han hadde drukket for mye whisky, og at han ikke kunne huske å ha lagt det ut, men at det trolig var han som sto bak.

Etterforskes

Søndag trakk Amundsen seg som leder av Stortingets justiskomité i kjølvannet av kritikken etter innlegget.

– Jeg har skrevet ting på Facebook i beruset tilstand, med en språkbruk som stortingsrepresentanter bør avstå fra. Det gjenspeiler ikke meg som person, skrev Amundsen i en melding til NTB søndag.

Tirsdag ble det kjent at politiet skal etterforske Facebook-innleggene.

– Oslo politidistrikt har mottatt flere anmeldelser etter Per Willy Amundsens innlegg i sosiale medier 7. og 8. mars. Det er opprettet straffesak, og politiet vil etterforske saken for å se om ytringene er straffbare etter straffeloven § 185, sa politiinspektør Renate Myhre Medby i en pressemelding.

Amundsen har nå status som mistenkt og vil bli kalt inn til avhør, opplyser hun videre.

NTB har forsøkt å innhente kommentar fra Amundsen tirsdag, men har foreløpig ikke lyktes.