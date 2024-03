Tala kjem fram i ein ny rapport frå Helsedirektoratet, skriv Altinget.

Der kjem det fram at sjukehusa i 2022 rapporterte om 71.800 såkalla overliggjardøgn.

Sjukehusa kan ikkje skrive ut pasientar før kommunen kan gi dei dei tenestene dei har behov for. Dermed risikerer pasientane å bli liggjande lenger på sjukehuset enn dei eigentleg har behov for. Ettersom pasientane ved å liggje lenger på sjukehus tek opp senger som kunne vore brukte av andre, må kommunane betale bøter til helseføretaka for kvart døgn dei utskrivingsklare pasientane blir liggjande.

Med ein døgnpris på 5508 kroner i 2022 vart den samla rekninga for kommunane i overkant av 395 millionar kroner. I år er prisen 5745 kroner.

Tromsø måtte i 2022 betalt mest for innbyggjarar som måtte bli liggjande på sjukehus. Nesten 33 millionar kroner måtte kommunen ut med, noko som utgjer 8 prosent av den samla rekninga for alle kommunar.

