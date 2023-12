Israels vestlige allierte har den siste tiden gitt uttrykk for bekymring for store sivile tapstall på Gazastripen, og at 1,9 millioner palestinere er drevet på flukt i det lille territoriet.

USA har imidlertid fortsatt sin omfattende støtte, både militært og diplomatisk. Landet la 8. desember ned veto mot en resolusjon i FNs sikkerhetsråd om umiddelbar våpenhvile.

– For mange sivile drept

Nå skriver Storbritannias utenriksminister David Cameron og Tysklands utenriksminister Annalena Baerbock i en felles kommentarartikkel i britiske Sunday Times at «for mange sivile er blitt drept».

De tar til orde for at den israelske regjeringen burde gjøre mer for «å skille mellom terrorister og sivile».

– Israel vinner ikke denne krigen hvis landets operasjoner ødelegger utsiktene til fredelig sameksistens med palestinerne, skriver de. De ber om en våpenhvile så snart som mulig, men skriver også at den må være «bærekraftig».

Frankrike ber om våpenstillstand

På en pressekonferanse i Tel Aviv søndag ga også Frankrikes utenriksminister Catherine Colonna sin støtte til en våpenhvile.

– En umiddelbar våpenstillstand er nødvendig for å gjøre det mulig å komme fram til en våpenhvile for å få gislene løslatt, for å tillate tilgang og leveranser av mer humanitær hjelp til den lidende sivilbefolkningen i Gaza, sa hun.

– Og for å faktisk bevege seg mot en humanitær våpenhvile og begynnelsen på en politisk løsning, la hun til.

90 drept i Jabalia

Anmodningen fra de tre europeiske utenriksministrene kommer samme dag som helsemyndighetene i Gaza sier at 90 personer er drept i israelske angrep mot byen og flyktningleiren Jabalia, som ligger nord på Gazastripen.

Det ble også rettet voldsomme angrep mot området lørdag, og det palestinske nyhetsbyrået Wafa meldte da om flere titall drepte.

Tidligere i desember ble det kjent at den israelske hæren (IDF) skjøt og drepte tre israelske gisler som de mistenkte var terrorister. Det vakte ytterligere bekymringer styrkenes framferd i Gaza, der kampene nå har vart i ti uker.

USA ber Israel dempe angrepene

I Israel krever nå demonstranter at myndighetene innleder nye forhandlinger om gisselutvekslinger med Hamas.

Selv om USA holder fast ved sin støtte til Israel var Jake Sullivan, Joe Bidens sikkerhetsrådgiver, nylig på besøk for å diskutere hvordan Israel skal tone ned angrepene på Gazastripen.

Presset mot Israel for å dempe kampene kan bli enda større mandag når USAs forsvarsminister Lloyd Austin besøker landet.

Kilder: Åpne for ny våpenhvile

Søndag kveld sa imidlertid to sikkerhetskilder fra Egypt til nyhetsbyrået Reuters at Israel og Hamas begge er åpne for en ny våpenhvile og utveksling av gisler og fanger, men at det er uenigheter.

Uenighetene dreier seg visstnok om hvordan avtalen skal implementeres. Ifølge kildene insisterer Hamas på selv å lage listen over gisler som skal løslates, og krever at israelske styrker trekker seg tilbake bak forhåndsbestemte linjer.

Mens Israel skal ha gått med på at Hamas lager listen, sa kildene at Israel har bedt om en tidslinje og å se listen for å angi tidspunkt og varighet for våpenhvilen.

Israel nekter å trekke seg tilbake, ifølge de egyptiske kildene.

Ifølge Wall Street Journal møttes Qatars statsminister Mohammed bin Abdulrahman Al Thani og direktøren for den israelske etterretningstjenesten Mossad, David Barnea, i Oslo lørdag for å diskutere situasjonen.

Harde ord fra paven

Presset mot Israel kommer fra flere hold. Under sin ukentlige bønn søndag snakket pave Frans om Israel og kampene de fører på Gazastripen, i harde ordelag.

Paven trakk fram en hendelse der to kristne kvinner som ville søke tilflukt i en kirke i Gaza, ble skutt og drept av israelske skarpskyttere, ifølge Det latinske patriarkatet Jerusalem.

– Ubevæpnede sivile er gjenstand for bombing og skyting. Og dette skjedde til og med i et kirkekompleks, hvor det ikke befinner seg terrorister, men familier, barn, mennesker som er syke, eller funksjonshemmede og nonner, sa paven.

– Noen vil si: «Dette er krig. Dette er terrorisme.» Ja, det er krig. Det er terrorisme, fortsatte han.

Krise på Shifa-sykehuset i Gaza

Et team fra FN har vært på Shifa-sykehuset på Gazastripen. De melder at akuttmottakene var så overfylte at de måtte passe seg for ikke å tråkke på pasienter.

Operasjonsrommene og andre hovedtjenester er ikke i drift på grunn av mangel på drivstoff, oksygen, helsespesialister og utstyr, og sykehuset kan ikke gi blodoverføringer, ifølge organisasjonen.

– Mange av dem ba vårt team fortelle verden om det som skjer, i håp om at deres lidelser kan dempes, opplyser WHO, som var representert i FN-teamet som besøkte sykehuset.

Nødhjelp over israelsk grenseovergang

Nå er krigen i Gaza inne i sin tredje måned, og store deler av de nordlige områdene på Gazastripen er jevnet med jorden. Tusenvis av sivile er drept, og mesteparten av innbyggerne er drevet på flukt.

Søndag kunne imidlertid de første lastebilene med nødhjelp krysse den israelske Kerem Shalom-grenseovergangen til Gazastripen, ifølge Israel og en tjenestemann i Røde Halvmåne.

79 lastebiler med nødhjelp slapp inn over den israelske grensen søndag. Det er første gang nødhjelp har sluppet direkte inn til Gazastripen fra Israel siden krigsutbruddet 7. oktober.

Søndag fikk også sentrale og sørlige deler av Gazastripen tilbake mobil- og internettjenester etter at kommunikasjonslinjene ble kuttet tidligere i uken.