Ifølge valgloven må et parti ha hatt 5000 stemmer i et stortingsvalg for automatisk å bli inkludert på stemmesedlene med neste stortingsvalg.

I 2021 fikk Liberalistene 4520 stemmer, eller 0,2 prosent, melder Nettavisen.

Partiet har nå kalt inn til ekstraordinært landsstyremøte der de skal drøfte om partiet legges ned eller ikke. Får man ikke 5000 stemmer, må man nemlig samle inn underskrifter fra 1 prosent av alle med stemmerett. Det tilsvarer 38.917 underskrifter.

Partileder Arnt Rune Flekstad sier det vil være et «mirakel» å få til så mange underskrifter.

– Om vi må stanse 10 personer for hver underskrift, er det 400.000 personer, sier han.

De andre partiene som står i samme situasjon er Alliansen, Piratpartiet og listen Pasientfokus i Finnmark. Sistnevnte fikk inn én representant på Stortinget ved forrige valg. Partiet Sentrum, Pensjonistpartiet og INP fikk alle over 5000 stemmer ved stortingsvalget i 2021.