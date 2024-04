Ifølge den antirasistiske stiftelsen Expo dreier det seg om et «antifascistisk arrangement» i regi av Vänsterpartiet.

Statsminister Ulf Kristersson var raskt ute med å kommentere hendelsen.

– Et angrep mot et politisk møte er et angrep mot hele vårt demokrati, sier han i en uttalelse til nyhetsbyrået TT.

Politiet er ordknappe om hendelsen.

– Jeg kan bekrefte at vi er på stedet, men kan ikke fortelle hva det dreier seg om, sier pressetalsperson Nadya Norton til TT.

Ifølge Expo skal maskerte nazister ha tatt seg inn i lokalet rett før starten på et foredrag.

«Nazistene gikk til angrep, både med fysisk vold mot besøkende og med forsvarsspray, og de vandaliserte lokalene, før de kastet en form for røykgranat som fylte foajeen med røyk», skriver stiftelsen.