– 538 norske artister har signert et opprop som krever at Israel utestenges fra årets Eurovision Song Contest for sine vedvarende brudd på folkeretten i forbindelse med Gaza-krigen, heter det i en pressemelding fra Aksjonsgruppa for Palestina.

I Norge har opprop og aksjoner i hovedsak vært rettet mot NRK for å be dem oppfordre kringkasterunionen EBU, som står bak konkurransen, til utestengelse. Men NRK har sagt nei og vist til at en eventuell kulturboikott må avgjøres av regjeringen.

Nå inviterer gruppa kulturministeren til operataket i Oslo førstkommende tirsdag. Der skal rundt 20 av artistene fra oppropet danne et kor, blant dem Daniel Kvammen, Jørn Hoel, Chris Medina, Malin Pettersen, Fieh og Nosizwe. De skal synge Nordahl Griegs «Til Ungdommen». Ikke bare én gang, men så mange ganger de rekker på 15 minutter, ifølge arrangørene.

– Vi mener det er på høy tid at kulturministeren kommer med en offisiell fordømmelse av handlingene ved å uttale seg om Israels deltakelse i Eurovision, heter det videre.