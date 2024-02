Kostnadskuttet svarer omtrent til 176,5 millionar norske kroner med dagens kurs og kjem etter ein nedgang i salet, melder E24.

I kvartalsrapporten, som svenske Ratos la fram måndag, kjem det fram at Plantasjen selde plantar og andre varer for 703 millionar svenske kroner, ned frå 740 millionar kroner i same periode året før.

Selskapet ønskjer ikkje å kommentere planane hos Plantasjen Norge, ifølgje visepresident for kommunikasjon Josefine Uppling.

Driftsresultatet før avskrivingar enda med minus 188 millionar svenske kroner, ned frå minus 142 millionar kroner førre år.

Den norske plantekjeda vart i 2016 kjøpt opp av Ratos. Plantasjen har 120 butikkar i Noreg, Sverige og Finland, står det på nettsida til kjeda.

