Etter flere svake sprintrenn i vinter var Thingnes Bø tilbake på toppen av pallen. Ingen var i nærheten av å utfordre 30-åringen.

– Det var nok mitt beste løp denne sesongen. Jeg skjønte tidlig at jeg hadde dagen, og da jeg fikk fem treff på liggende, tenkte jeg at dette kunne bli bra, sa Thingnes Bø til NRK.

Tarjei Bø hadde alt å gå for i sesongens siste sprintrenn og endte som nummer tre. 35-åringen trengte et godt resultat for å sikre sprintcupen sammenlagt og for å ta innpå broren i kampen om totalcupen.

Stryningen klinket til med ni av ti mulige treff og gjorde det umulig for konkurrentene å ta innpå ham i kampen om sprintkula.

– Jeg skal ikke si at det er den vanskeligste å ta, men det krever i hvert fall at du er veldig rask i sporet, så jeg er ganske stolt over å ha klart det, sa han til NRK.

Sølvfat

Ned til andreplasserte Sturla Holm Lægreid var det 22 poeng før rennet, mens Benedikt Doll jaktet 41 poeng bak.

Tyskeren bommet to ganger på første skyting og mistet det som var av muligheter for å ta igjen ledelsen. Lægreid var ikke bedre og traff bare to av fem blinker på første skyting.

Dermed var sprintcupen allerede langt på vei sikret for Tarjei Bø.

– De serverer jo den kula på et sølvfat til Tarjei Bø her nå, sa Jann Post på NRKs sending.

– Egen klasse

I verdenscupen sammenlagt tapte han imidlertid terreng. Hans verdenscupledende lillebror ledet allerede med 62 poeng ned til broren før fredagen.

– Johannes, hva skal jeg si? Nå var han sånn som vi så han i fjor: i en egen klasse. Jeg måtte nok ha tatt ham i dag hvis jeg skulle hatt en sjanse, men jeg gir ikke opp, sa Tarjei Bø til NRK.

Han tapte 30 poeng til broren i rennet, og når det gjenstår to konkurranser har han 92 poeng å ta igjen. Det deles ut 90 poeng for seier, og det skal dermed mye til for at han skal ta igjen ledelsen.

– Jeg tror vi er fornøyde begge to når jeg vinner løpet og han sprintcupen. Jeg syns det er sterkt mentalt av oss begge to når vi vet hva som står på spill, sa Thingnes Bø.

Bak dem følger fire lagkamerater, og mye tyder på at Norge står igjen med de seks øverste plasseringene i verdenscupen sammenlagt ved sesongslutt.

Johan-Olav Botn imponerte fra startnummer 100 og gikk inn til en femteplass. Med ti treff misset han pallen med åtte små sekunder.

Lørdag er det jaktstart for både kvinner og herrer, før sesongen avsluttes med fellesstart søndag.