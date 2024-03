Lyden av titalls eksplosjoner og luftvern som ble aktivert, kunne høres fra klokken 5 lokal tid torsdag morgen.

I forkant ble luftalarmen utløst etter at russiske styrker startet et rakett- og droneangrep. Ifølge det ukrainske luftforsvaret skjøt de ned alle de 31 russiske rakettene rettet mot hovedstaden.

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko uttaler på Telegram at rester av raketter skutt ned av ukrainsk luftvern, falt ned i ulike deler av byen.

Slike vrakrester falt ned på et boligbygg i Kyiv, ifølge Klitsjko. Han opplyser at det begynte å brenne i en leilighet i en annen del av byen, og at vrakrester fra nedskutte raketter falt ned også over flere områder der det ikke bor folk.

Ifølge en senere oppdatering fra ordføreren er ti personer, blant dem en elleve år gammel jente, meldt såret.

Angrepet er det første mot den ukrainske hovedstaden på en og en halv måned.