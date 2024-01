Tidlegare var det ein viss balanse mellom talet på rike som flytta til og frå Norge. Dei siste to åra har meir enn ti gonger fleire rike flytta frå landet enn til landet, skriv E24.

I åra 2011–2021 utvandra det i gjennomsnitt fem superrike nordmenn (likningsformue på over 100 millionar kroner) kvart år, medan det i gjennomsnitt flytta sju superrike til Norge kvart år.

Dei to siste åra, i 2022 og 2023, har det i gjennomsnitt flytta 44 superrike ut frå landet kvart år, medan berre tre superrike har flytta til Norge i kvart av desse åra, skriv E24.

Tala er henta fram av Skatteetaten for finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Det går no føre seg ei kontinuerleg flukt av kapital og eigarskap frå Norge, seier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo for Venstre. Han seier at mange opplever eit fiendtleg klima for å driva investeringar og næring i Norge.

– Den totale aktiviteten, gode rammevilkår og høg investeringsvilje er nok viktigare enn at enkeltpersonar flyttar, meiner finansministeren.

