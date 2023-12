Det viser en oversikt Aftenposten har laget ved å lese dommer og sjekke lister over innvalgte i kommunene.

Ti er dømt for bedrageri, Nav-juks eller brudd på bokføringsloven. Sju er dømt for vold, trusler eller begge deler. Seks er dømt for miljø- eller dyrekriminalitet, og 19 er dømt for råkjøring, promillekjøring eller andre brudd på vegtrafikkloven.

Alle har sonet sin straff. Noen av dem er straffet med bøter, andre med samfunnsstraff og fengsel.

Før valget skrev Aftenposten at partiene ikke kunne forhindre at straffedømte stiller til valg. Selv ikke personer som er dømt for overgrep mot barn, kan hindres i å stille. Om man først er valgt inn, plikter man å stille i kommunestyrets møter.

– De kan ikke trekke seg, bekrefter KS-advokat Frode Lauareid til Aftenposten.

Kommunestyrene kan heller ikke vedta å løse straffedømte fra vervet.