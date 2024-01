Politiet meldte om ulykken klokken 13.39 tirsdag ettermiddag.

Operasjonsleder Ellen Maria Brende sa til VG like etter ulykken fant sted at det er usikkert hvor mange kjøretøy som er involvert, men at det ser ut til å dreie seg om to vogntog og en personbil.

– Den ene traileren ligger i en skråning, og det er mange krevende oppgaver, sier Brende til Tidens Krav.

Hun sier at føreren av det ene vogntoget skal være alvorlig skadd, mens føreren av det andre vogntoget skal være mindre alvorlig skadd.

Veien kommer til å være stengt i en tid framover fordi nødetatene fortsatt jobber på steder, melder politiet via X/Twitter i 16-tiden.

Omkjøring er via fylkesvei 65 eller 70, og oppdatert informasjon finnes på 175.no.