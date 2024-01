Tusenvis av traktorer og andre kjøretøy rullet innover Berlins gater mandag, på den siste dagen med store protester i landet.

Ifølge landets politi har trafikken vært lammet i nærheten av Brandenburger Tor.

Bøndene krever at regjeringen skal skrinlegge subsidiekuttene. Det største konflikttemaet er avgiftene på diesel for landbruket.

Regjeringen har allerede droppet noen av de planlagte kuttene, men landbruksorganisasjonen DBV mener alle endringene må skrotes. Hvis planene settes ut i livet, kommer tyske bønder til å ha de høyeste dieselprisene i EU.

– Bønder kommer til å dø ut, advarer en gårdbruker som nyhetsbyrået Reuters har snakket med.

Overdøvet finansministeren

Finansminister Christian Lindner talte for bøndene på en scene som ble satt opp foran Brandenburger Tor. Han ble møtt med buing og tuting som overdøvet budskapet hans. Først da DBV-presidenten ba om ro, kom han til orde.

Lindner insistere på at det ikke var mer penger på bok til subsidier.

– Jeg kan ikke love dere mer støtstøtte fra statsbudsjettet, sa han, til stor misnøye fra forsamlingen.

Det var også debatt mellom bønder og medlemmer fra partiene i regjeringen. Seg imellom er regjeringspartiene uenige om hva som er riktig medisin i landbrukspolitikken.

Punktum for protestene

Landbruksminister Cem Özdemir i De grønne har foreslått å øke subsidiene for god dyrevelferd. Mange av politikerne i Olaf Scholz' sosialdemokratiske parti ønsker at bøndene skal få mer penger for varene de produserer. Finansminister Lindners parti, det høyreliberale FDP, ønsker å kutte administrative kostnader.

Mandagens protester var slutten på en uke med protester og streiker i Tyskland. Ifølge DBV har 10.000 traktorer blitt brukt i protestene.

Flere advarer om at ytterliggående krefter slår politisk mynt på situasjonen. Næringsminister og visestatsminister Robert Habeck frykter protestene blir utnyttet av ekstremistgrupper. I en videouttalelse sier han at nye ekstreme grupper oppstår og at det sirkulerer oppfordringer med «kupp-fantasier».