Skudd mot leilighet i Oslo

Politiet rykket ut til meldinger om skudd på en adresse på Løren i Oslo. På stedet fant de en dør med flere kulehull. En person ble sett løpende fra åstedet, og politiet mistenker at den antatte gjerningspersonen kan ha flyktet fra stedet i en bil.

Kulehullene ble funnet i en dør i første etasje av en boligblokk. I leiligheten bor det «flere personer». Ingen ble skadd og ingen er så langt pågrepet. Politiet har foretatt avhør av vitner og beboerne i leiligheten.

Politiet fikk rundt klokken 1.40 flere nødtelefoner om et høyt smell i området og rykket bevæpnet ut.

Biden håper på våpenhvile innen mandag

Da Joe Biden besøkte New York mandag fikk han spørsmål om når en våpenhvile mellom Israel og Hamas kan begynne.

– Min nasjonale sikkerhetsrådgiver sier vi er nær, men ikke i mål ennå. Jeg håper vi kan ha en våpenhvile innen mandag, svarte den amerikanske presidenten.

Krigen på Gazastripen brøt ut etter at Hamas angrep Israel 7. oktober. Siden da har rett i underkant av 30.000 palestinere blitt drept og over 70.000 såret, sier helsemyndighetene på Gazastripen.

Macron utelukker ikke å sende soldater til Ukraina

Frankrikes president Emmanuel Macron sa på et europeisk toppmøte om Ukraina at han ikke vil utelukke å sende bakkestyrker til Ukraina. Han mener russisk nederlag er nødvendig for Europas sikkerhet.

– Det er ingen enighet på dette stadiet om å sende bakkestyrker. Men ingenting bør utelukkes. Vi vil gjøre det som trengs for at Russland ikke skal vinne, sier Macron, som hadde samlet ledere fra rundt 20 europeiske land i Paris.

Statsminister Jonas Gahr Støre, som var på møtet, sa til NTB natt til tirsdag at «samholdet og viljen til å støtte Ukraina fortsatt er stor».

Tre palestinere drept på Vestbredden

Tre palestinere ble drept av israelske soldater i sammenstøt på den okkuperte Vestbredden natt til tirsdag, melder det palestinske nyhetsbyrået Wafa. Ytterligere tre personer ble såret i sammenstøtene da soldater og bulldosere gikk inn i flyktningleiren Al-Faraa nord på Vestbredden og gikk til aksjon i byen Tubas i nærheten, opplyser byrået.

Minst 400 palestinere er drept i sammenstøt med soldater eller bosettere siden Hamas-angrepet på Israel 7. oktober.

Taylor Swift går forbi Beatles

Swift har vært inn blant topp ti på den amerikanske albumlisten Billboard 200 i totalt 384 uker og passerer dermed den gamle rekorden til Liverpools Fab Four: John Paul, George og Ringo.

På den siste Billboard-listen er det tre Swift-album blant de ti mest populære albumene i USA akkurat nå. «1989» ligger på sjetteplass, «Lover» på sjuende og «Midnights» på niende.

Hennes første topp-ti-plassering kom med det selvtitulerte debutalbumet i 2016. Sist Beatles var i toppen var med en spesialutgave av «Revolver» i 2022.