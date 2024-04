– Regjeringens grep for å redde fastlegeordningen gir resultater. Fastlegekrisen er på hell, sier avtroppende helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.

Hun trekker fram nye tall fra Helsedirektoratet som viser at:

* Det ble rekruttert 237 flere fastleger i fjor. I perioden desember-april 2024 har antall fastleger økt med 111.

* 181.000 innbyggere er nå uten fastlege, ned fra 228.000 i fjor sommer. Dette skjer til tross for at Norge har tatt imot over 75.000 flyktninger fra Ukraina, hvorav de fleste også har krav på fastlege.

– Siden desember har over 52.000 flere innbyggere fått fastlege. Det bekrefter den positive trenden vi så i oktober, sier Kjerkol.

– Tok over i krise

Forrige statusrapport i oktober viste også framgang på flere punkter.

– Vi tok over en fastlegeordning i krise. Det begynte som et distriktsproblem og utviklet seg gradvis til et nasjonalt problem, sier Kjerkol, som mener at Solberg-regjeringen ikke tok grep som monnet.

Hun viser til at Støre-regjeringen har styrket fastlegeordningen med over en milliard kroner.

Problemene med fastlegeordningen har vært mange. Det har blant annet vært mangel på fastleger, spesielt i distriktene, høy arbeidsbelastning og krevende økonomi for legene.

– Regjeringen er klar på at det må gjøres mer for å sikre varig bærekraft, slik det er varslet i Nasjonal helse- og samhandlingsplan, sier Kjerkol.

Støre: – Kan være stolt

I forrige uke ble det klart at Kjerkol må gi seg som helseminister etter avsløringer om plagiat i hennes masteroppgave.

På pressekonferansen der nyheten ble kjent, pekte Kjerkol blant annet på styrkingen av fastlegeordningen som et viktig framskritt i hennes tid i Norges mektigste helsestilling.

Erstatteren er ennå ikke på plass. I mellomtiden takker statsminister Jonas Gahr (Ap) for innsatsen med fastlegeordningen.

– Ingvild Kjerkol og hele regjeringen har gjort en stor jobb på det området. Vi tok tak i et problem som den forrige regjeringen lot utvikle seg til at flere hundre tusen nordmenn ikke hadde fastlege. Nå får tusenvis av nordmenn fastlege igjen. Det kan både Ingvild Kjerkol være stolt av og regjeringen være stolt av, sier Støre til NTB.

Flere medier har meldt at næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) allerede har sagt ja til å ta over jobben som helseminister. Men det vil Støre ikke si noe om.

– Det får du vite når det er avklart, sier han.

– Når får vi ny helseminister?

– Når det er klart.