Brudd i oppgjøret for vektere

Natt til torsdag ble det brudd i forhandlingene om vekteroverenskomsten mellom NHO Service og Handel og Parat og Norsk Arbeidsmandsforbund.

Rundt 6000 vektere er representert i forhandlingene, hvorav 4700 representeres av Norsk Arbeidsmandsforbund og 1350 av Parat.

– Partene kontakter nå riksmekleren og stiller seg i kø for meklerens hjelp, sier Parats forhandlingsleder Lars Petter Larsen.

Tenåringer terrorsiktet i Sydney

Politiet i Sydney sier fem ungdommer i tenårene er siktet for terrorlovbrudd i forbindelse med knivangrepet på en prest og tre andre i en kirke forrige uke.

Onsdag kveld ble det gjort flere pågripelser i forbindelse med etterforskning av personer med tilknytning til den 16 år gamle gutten som angrep en biskop i en assyrisk kirke i den australske storbyen. Biskop Mar Mari Emmanuel ble stukket i hodet og brystet under en preken som ble strømmet på nettet.

Torsdag ble de fem mindreårige – som er mellom 14 og 17 år gamle – siktet. Tre av dem er siktet for å planlegge eller inngå forbund for å forberede en terrorhandling, mens de to andre er siktet for å være i besittelse av «voldelig, ekstremistisk materiale». En av tenåringene er også siktet for å ha gått med kniv på offentlig sted.

Giuliani tiltalt sammen med «falske valgmenn»

En storjury i Arizona har tiltalt elleve republikanske delegater som feilaktig forsøkte å gi Trump valgseieren i 2020. Rudy Giuliani, er blant sju medtiltalte.

De elleve var utpekt som Arizonas republikanske valgmenn og møttes i delstatshovedstaden Phoenix 14. desember 2020. Der signerte de en erklæring om at de var rettmessig oppnevnt og kvalifisert og hevdet at Donald Trump vant presidentvalget i delstaten. Dokumentet ble sendt til Kongressen og til nasjonalarkivet, der man valgte å se bort fra det.

Person pågrepet etter kollisjon på Majorstuen i Oslo

En bilfører ble pågrepet for å ha kollidert med flere biler etter å ha kjørt forbi en politikontroll på ring 2 på Majorstuen i Oslo.

– Bilen og føreren ble forsøkt stoppet i en trafikkontroll, men nektet å stanse. Da kjørte vedkommende blant annet på rødt lys og presset seg mellom to biler som ventet på lyset, opplyste operasjonsleder Bjørn Gunnar Nysæter i Oslo politidistrikt til NTB.

De to andre bilene ble påført mindre materielle skader. Den pågrepnes bil fikk flere skader, blant annet på dekkene, og ble gjort ukjørbar. Ingen ble skadd i hendelsen.