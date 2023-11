Fra 1. februar øker Norwegian antall avganger fra Molde og tilbyr minst tre avganger daglig.

Kapasitetsøkningen innebærer at Norwegian går fra to til tre avganger på mandager, tirsdager og onsdag. Også fredag tilbyr Norwegian en ekstra avgang og går med det fra tre til fire avganger fra Molde til Oslo. De utvider også fra to til tre flygninger fra Molde på søndager.

I sommerprogrammet øker Norwegian også fredag, i tillegg til torsdag og søndag, samt at de får én avgang på lørdag.

I midtsommerprogrammet som følger sommerferien tilbys i tillegg én avgang fra Oslo til Molde på lørdager.