– Den unge «Generation sensible» drikk og røyker mindre, har seinare seksuell debut og er generelt meir bevisst på eiga helse, seier alkoholforskar Veronica Pisinger ved Syddansk Universitet til forskning.no.

I Danmark har andelen unge mellom 16 og 24 år som drikk meir enn ti einingar i veka, gått ned med nesten 20 prosent på 13 år.

Pisinger forklarer at strengare foreldre og tettare band mellom foreldre og barn er ein av årsakene til nedgangen i alkoholforbruket blant unge.

– Gjennom dei siste 20 åra har foreldre i dei nordiske landa blitt meir restriktive med tanke på når barna skal begynne å drikke, og det har sannsynlegvis påverka alkholdebuten deira. I Sverige har forskarar funne ut at ungdom er saman med foreldra sine i staden for å drikke alkohol med vener, seier ho.

Forskaren peikar på at felleskap via internett og gaming påverkar alkoholkonsumet blant unge.

– Skal ein vere klar i hovudet og i stand til å spele skikkeleg, kan ein ikkje vere påverka av alkohol samtidig, forklarar Pisinger.

Ho viser også til den såkalla «innvandringshypotesen» som ei mogleg forklaring til nedgangen. Ein dansk studie viser at i vidaregåande klassar med 15 prosent innvandrarar med ikkje-vestleg bakgrunn, var det ein større andel etnisk danske elevar som ikkje drakk alkohol enn i klassar med lågare andel innvandrarar.

– I takt med at innvandrar har introdusert ein annan festkultur der det vert drukke mindre, har kanskje også etnisk danske elevar blitt påverka til å drikke mindre. At det rett og slett smittar over, seier Pisinger.

