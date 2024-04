Harald Torsviks plass, Korsatunnelen og St. Olavs plass skal oppgraderes og gjøres til gode byrom. Byens innbyggere ble invitert til å komme med innspill, og nå er forprosjektet ferdig og klart til å bli presentert.

Presentasjon på Pir

– Det gjør vi på et møte på Pir torsdag 11. april, forteller Dorte Narum. Hun er arkitekt i kommunens avdeling for prosjekt, miljø og samferdsel, og skal lede neste fase av byromsprosjektet.

Narum forteller at alle som vil vite mer om hvordan byrommene kan utvikles, er velkommen til presentasjonen.

– Og vi håper jo at det også dukker opp folk som kan være med å ta dette videre – som for eksempel politikere og folk fra næringslivet, sier hun.

Fargepalett

Det er et svært detaljert og innholdsrikt forprosjekt som nå er lagt fram av arkitekter og landskapsarkitekter fra JA JA og Lala Tøyen. Den inneholder også et forslag til fargepalett som er utarbeida av ålesundskunstneren Bent Erik Myrvoll.

En slik palett har de både i Molde og Kristiansund, men altså ikke i Ålesund.

– En stor del av 2023 er brukt på dette prosjektet, og det er gjort et stort arbeid for å få til stor grad av medvirkning. Mange metoder er tatt i bruk for å nå ut til så mange som mulig, og vi håper at mange også er spente på å høre resultatet så langt, sier Dorte Narum.

– Mange har vært opptatt av økonomi og ressursbruk i dette prosjektet?

– Det blir også et tema på presentasjonen, forsikrer Narum.

Etter selve presentasjonen av forprosjektet blir det en panelsamtale med tittelen «Metode, medvirkning og kunst i byutvikling».