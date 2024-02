Bygget sto i full fyr i 18-tiden og det var fare for at brannen kunne spre seg. Klokka 20.30 meldte brannvesenet at de har fått kontroll.

Sysselmesteren opplyser at drøyt 80 personer fra 47 leiligheter ble evakuert som følge av brannen. Noen av dem har fått beskjed om at de kan flytte tilbake.

De som bodde i leiligheten ble tidlig gjort rede for, og det er ikke meldt om skadde i brannen.

Da brannen sto på som verst, var det mye røyk i sentrum og folk ble oppfordret til å unngå området og lukke vinduet. Longyearbyen lokalstyre satte krisestab og opprettet et evakuerte- og pårørendesenter på biblioteket.