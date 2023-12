– Neste år går torskekvotene ned. Dette rammer de minste fartøyene hardest. Regjeringen vil prioritere den minste kystflåten, nå legger vi til rette for at kvotene ikke blir redusert like mye som de ellers ville blitt, sier fiskeri- og havminister Cecilie Myrseth (Ap).

Fordelingen av kvoten på torsk blir videreført mens regjeringen utarbeider en ny kvotemelding. Den minste fiskeflåten får likevel økt sin gruppekvote ved at 2000 tonn av ubrukt tredjelandskvote blir fordelt likt mellom fartøyer på under elleve meter i lukket og åpen gruppe, opplyser departementet.

Dette kommer som et tillegg til det de får i den gjeldende fordelingsmodellen.