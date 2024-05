– Denne saken er i praksis ikke inkludering, sier Anne Berit Støyva Emblem.

– Pride-flagget står for mangfold og åpenhet, og det som nå blir gjort er enfoldig, skuffende og skremmende.

Gruppelederen i Arbeiderpartiet mener avgjørelsen er flau for Ålesund.

– Dette er en trangsynt mening, og umodent. Vi kan ikke stå for dette i Ålesund.

Nyheten om at kommunedirektøren i Ålesund har bestemt at skolene i kommunen ikke får heise Pride-flagget i år har stått på trykk i nasjonale medier tirsdag.

Emblem mener det er et tydelig tegn på valget om flaggnekt er oppsiktsvekkende.

– Dette er noe som er i disharmoni med resten av samfunnet. Vi vil ha et samfunn som er preget av mangfold, inkludering og kjærlighet, som Pride står for, sier hun.

– Det å da nekte skolene å flagge Pride-flagget er et stort negativt symbol.

Anne Berit Støyva Emblem (Ap). Foto: Idun Aalbu Rasmussen

Forventer at beslutningen blir omgjort

Ordfører Håkon Lykkebø Strand (Frp) har tirsdag ettermiddag uttalt til Sunnmørsposten at vurderingen til kommunedirektøren er riktig, og at man ved å ikke flagge ved skolene kan unngå å sette rektorene i en vanskelig posisjon.

Emblem spør seg om ordføreren uttaler seg på vegne av seg selv, eller på vegne av koalisjonen, som består av Frp, Ålesundlista og Høyre.

Hun mener at det også skaper unødvendig uro å si nei til flagging.

– Det gir også uro å nekte, det skaper også usikkerhet og utrygghet ved å nekte skolene å flagge.

Hovedtillitsvalgt i Delta Ålesund, Ellen Johanson. Foto: Idun Aalbu Rasmussen

Hovedtillitsvalgt i fagforeningen Delta, Ellen Johanson, er enig med Emblem.

– Jeg tenker at man kunne unngått å sette rektorene i en vanskelig situasjon på en annen måte, sier hun og sikter til mer støtte fra administrasjonen ved uheldige hendelser.

Johanson er tydelig skuffet over beslutningen, og forventer at den blir omgjort.

– Min opplevelse er at barn og unge i dag har et veldig åpent sinn, både til hvem de kan elske, og hvem de kan identifisere seg som, og jeg synes det er veldig trist at barn og unge i Ålesund ikke får se at det symboliseres på deres skoler.

Hun mener dette sender et negativt signal til ansatte i Ålesund kommune.

– Dette sier noe om at mangfoldet ikke blir anerkjent. I verste fall kan det tolkes slikt, selv om de sier det ikke er slik.

– Mener du det burde være påbudt å flagge?

– Jeg ser hva rektorkollegiet mener med at de ønsker en fellesbestemmelse så de slipper å ta det individuelle avgjørelsen, så jeg hadde heller ønsket at det var påbudt å flagge enn at det var påbudt å ikke flagge, sier Johanson.

Monica Molvær (H). Foto: Privat

Varaordføreren: – Bør være en større politisk sak

Varaordfører i Ålesund, Monica Molvær (H), kunne ikke stille til intervju tirsdag, men skriver i en e-post til Sunnmørsposten at denne saken angår oss alle.

Molvær mener at dette bør være en større politisk sak.

Hun viser til at det i snitt er omtrent én person i hvert klasserom som har en annen legning, og at det derfor er viktig at unge opplever støtte og inkludering, raushet og mangfold.

– Ved å ta et aktivt standpunkt om nei til flagging på alle skoler i Ålesund, gjøres det stikk motsatte, skriver Molvær.

Hun håper på å se mange regnbueflagg vaie i vinden i tiden framover, også på de skolene som ønsker å flagge.

– I år er det 50 år siden den første Pride-markeringen i Norge, og når vi ser noe av det grumset som foregår i ulike kommentarfelt, viser det at det utvilsomt er et behov for Pride-markering, også i Ålesund.