Det er rødt farevarsel for ekstremt kraftig vind i Nordland fra morgentimene. Faren minker i 13-tida.

I Trøndelag har folk fått kjenne på vinden. Det har vært en mørk og stormfull aften.

Politiet i Trøndelag har fått inn en rekke meldinger, men tror skadene kan være større enn deres logg viser.

Tak i vinden

– Vi har hatt mye å gjøre. Mellom 40 og 50 meldinger inn til oss i løpet av natta. Det er nok de mest ekstreme sakene vi får melding om, en god del mer vil nok tikke inn til forsikringsselskap og annet når folk våkner og får sett seg rundt i dagslys, sier operasjonsleder Bjørnar Gaasvik til NTB.

Det er ikke meldt om personskader. I Rørvik er 15 evakuert etter at taket på en hel rekke med rekkehus ble blåst av.

Det beskrives som den mest ekstreme hendelsen i løpet av natten.

– Vi var redde for beboerne da det meste av plank og annet materiale fra taket lå og svirret i lufta, sier Gaasvik.

Det har vært strømbrudd i store deler av Trøndelag. I 5.20-tida var over 13.000 strømkunder rammet.

Bekymret for mann

På øya Leka er en leteaksjon etter en mann med demens stanset på grunn av ekstremværet. Han ble meldt savnet av kona onsdag kveld.

Brannvesen og frivillige startet søk, men det ble stanset av hensyn til deres sikkerhet.

– Vi er bekymret for hvordan det går med ham og vil starte opp så fort vinden løyer, sier Gaasvik.

Politiet opplyser at mannen er grå i håret, cirka 1,75 meter høy og har på blå boblejakke og blå bukser. Politiet ber folk som eventuelt ser ham, om å ta kontakt med ham.

– Vi har gjort det vi kan for å være så klare som mulig til å starte opp leteaksjonen igjen når vi kan. Det har vært målt orkan der ute, så vi var helt nødt til å avslutte, sier Gaasvik.

Stille før stormen i nord

I Bodø har vinden foreløpig ikke skapt de største problemene. Widerøe har innstilt alle morgenfly til og fra Bodø fram til klokka 10.

– Så langt i natt har det bare vært noen få meldinger om litt løse takplater og slik, men vi får se hvordan det blir når folk våkner opp og får sett seg rundt og vinden skal ta seg opp, sier operasjonsleder Remi Johansen til NTB.

I tillegg til rødt farevarsel for Nordland, er det oransje farevarsel for Ofoten og sørlige deler av Troms, samt for indre strøk av Trøndelag og ytre strøk av Møre og Romsdal og Nordfjord.

Uværet har skapt problemer på fjellovergangene mellom Østlandet og Vestlandet. I morgentimene er kun E16 over Filefjell åpen, der er det kolonnekjøring.