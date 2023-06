- Rekordlang sesong for norske jordbær

Daglegvare-giganten Norgesgruppen reknar med at sesongen for norske jordbær i butikkane vil vare til godt ut i oktober. Hovudårsaka til utviklinga er satsinga på såkalla «Tabletop-dyrking». Det betyr at bæra blir dyrka i tunnel på bord og dermed mindre utsette for dårleg vêr.