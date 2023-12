Etter en periode der Stabæk hadde presset vertene og lagt om til to spisser, endret kampbildet seg brått. Julius Eskesen lempet en høy ball inn i Stabæk-feltet etter 74 minutter, og der kriget Njie og Martin Samuelsen om å sette ballen i mål.

Samuelsen fikk dyttet inn 1-0 og sørget for ekstatiske jubelscener på Haugesund stadion.

– Det er fantastisk. Det betyr alt. Vi skal spille eliteserie i Haugesund, sånn skal det bare være. For en kamp, for en opplevelse. Det er magisk, sa Samuelsen til TV 2.

Tent innbytter

Bare to minutter etter 0-1 fikk Stabæk en ny smell. Njie spurtet av gårde på en kontring og scoret alene med Isak Pettersson. Dermed var gjestenes håp om overlevelse nesten ute.

Stabæk maktet ikke å sette FKH under tilstrekkelig press mot slutten. De hadde vært nær å ta ledelsen etter 66 minutter, men Mushaga Bakenga bommet alene med keeper.

På overtid scoret Njie igjen, og kampen var fullstendig punktert.

– Det føles veldig deilig å komme inn og score to, iallfall når jeg blir benka i en så viktig kamp. Det har vært nerver hele uka, og det er selvfølgelig deilig å avgjøre og berge plassen, sa Njie.

– Veldig tungt

Det hadde også sett urovekkende ut for bortelaget de første 20 minuttene av kampen. FKH tok tak i kampen og produserte et par svært store sjanser. Både etter 12 og 14 minutter måtte Isak Pettersson hente fram kjemperedninger for å hindre baklengsmål.

Tendensen snudde omtrent halvveis i åpningsomgangen. Stabæk spilte seg bedre og overtok styringen i kampen. De store sjansene uteble imidlertid fram til Bakenga sviktet på sin store mulighet.

– Tungt, veldig tungt. De som er her og støtte oss og har gjort det opp gjennom … Jeg føler mest for fansen, sa Bakenga til TV 2.

– Det ble en batalje hvor vi kriget, men det ble en kamp med tilfeldigheter. Det var glatt utpå her. Og når jeg ikke setter 1-0 på min sjanse, og de får muligheten til å sette den, så …, la han til.

Haugesund ender på 12.-plass i Eliteserien, mens Stabæk havner nest sist og slår følge med Aalesund til 1. divisjon.