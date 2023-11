Kort tid etter at flere TV-kanaler siterte myndighetspersoner på at den første av arbeiderne var dratt ut, opplyser delstatsmyndighetene at alle er hentet ut.

Tidligere tirsdag sa indiske myndigheter at de bare var fem meter unna å nå igjennom til de 41 arbeiderne, før det ble meldt at de hadde nådd inn til dem.

Et evakueringsrør har blitt plassert i hullet som er gravd inn til arbeiderne, før redningsmannskapet kunne krype gjennom og begynne å hente mennene ut.

Fraktes til sykehus

Innledningsvis trodde myndighetene det ville ta noen timer å hente alle ut ettersom én etter én måtte hentes ut på båre gjennom det 90 centimeter brede evakueringsrøret. Det har imidlertid gått raskere enn først antatt.

Flere ambulanser sto klare utenfor tunnelen for å frakte de 41 arbeiderne til sykehus omtrent 30 kilometer unna.

Åpningen på den 4,5 kilometer lange tunnelen kollapset tidlig om morgenen 12. november. Siden har det blitt fraktet mat og medisiner inn til de 41 arbeiderne mens utgravingen har pågått.

Del av motorvei

Redningsarbeidet har gått sakte framover og blitt forsinket på grunn av ras og gjentatte problemer med det tunge boreutstyret. Temperaturene har også vært synkende i det avsidesliggende fjellområdet i delstaten Uttarakhand.

Tunnelen arbeiderne jobbet i da den kollapset, er del av Char Dham-motorveien, et stort samferdselsprosjekt fra regjeringen. Målet er å knytte sammen fire hinduistiske pilegrimsreisemål gjennom et 890 kilometer langt veinettverk.

Myndighetene har ikke opplyst hva som forårsaket kollapsen, men regionen er utsatt for jordskred, jordskjelv og flom.