Angrepet er ett av de dødeligste så langt i krigen.

Mandag morgen sa helsemyndighetene at minst 68 var drept. Men i løpet av dagen har flere lik blitt fraktet til Al Aqsa-sykehuset i Deir al-Balah.

Nyhetsbyrået AP har sett lister fra sykehuset som viser at 106 ble drept.

Israels hær har sagt at de gransker hendelsen.

Mandag lette pårørende og overlevende desperat gjennom ruinene i jakt på å finne flere overlevende. De fortalte til nyhetskanalen Al Jazeera at det ikke hadde vært mulig å nå fram med ambulanse til området på dagevis og at de måtte bruke bare hender til å grave seg gjennom ruinene.

En av de overlevende etter angrepet kaller det en utryddelse.

Helsemyndighetene har opplyst at minst 70 mennesker ble drept. Det er frykt for at mange ligger under ruinene.

En overlevende sier til Al Jazeera at angrepet er en fullstendig utryddelse av et boligstrøk.

– Det er mange familier som bodde her i boligblokkene og det er fordrevne fra alle områder som har tatt seg hit. Men de som var her, ble vitner til det mennesker ikke kan bære. Vi fortsetter å lete i ruinene med bare hender fordi vi ikke har utstyr, sier Abu al-Eis.