Jula 2022 håpet Støre at neste jul skulle bli bedre.

I år gjentar han håpet. Og nå tror statsministeren at det kan gå riktig vei. Han er fornøyd med særlig én ting i 2023:

– I et vanskelig år med inflasjon som har gjort livet dyrere for folk, og økende renter som har gjort økonomien trangere, så er jeg veldig glad for at vi har holdt mange i arbeid, at vi har lav ledighet og faktisk rekordhøy sysselsetting, sier han til NTB.

Myk landing

Det er velkjente toner fra statsministeren når han møter NTB til juleintervju i statsministerboligen. Det er nettopp andelen folk i arbeid som er det Arbeiderpartiets leder er mest fornøyd med i året som har gått.

– Så har vi tatt mange store og små beslutninger som jeg mener har vært riktige. Men at folk er i jobb er kanskje det aller viktigste for at vi i 2024 skal se at prisstigningen og renten skal falle, sier han.

Støre mener Norge nå nærmer seg et vippepunkt, og at det kan gå mot en myk landing og lysere tider for norsk økonomi.

Stjerner

Selv feiret Støre julaften med familie og noen av barna før noen rolige dager på fjellet. I tillegg til statsministerens tradisjonelle nyttårstale har Støre allerede lagt igjen en julehilsen på internett.

– Flere har bedt om å få en julehilsen fra meg, og det ville jeg gjerne gi, sier han.

Han peker på hvordan sjøfolk pleide å styre etter stjernene, og at stjernene er noe man kan knytte håp til.

– Jeg ønsker jo at alle skal få en økonomi som gir dem mest mulig trygghet, at de som nå lever i fattigdom og har bekymringer knyttet til økonomi, skal se en lysning, og det bruker vi all tid og krefter på.

«Stor anerkjennelse» til matsentralene

Statsministeren håper folk tar godt vare på hverandre i jula og hjelper de som har det vanskeligst. Så gjentar han et av sine favorittslagord: Velferdsstaten er ikke til pynt.

De stadig lengre matkøene har vakt oppmerksomhet i Norge i 2023. Gjennomgangsmelodien fra regjeringen og arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) har vært at man bør gå på Nav om man ikke har penger til mat.

– Det finnes sikkert historier om at Nav kunne gjort det bedre og hjulpet flere, men det er også mange historier om at Nav virkelig hjelper dem som trenger det, sier Støre og peker på at Nav skal ta hensyn til at det er jul.

– Så vil jeg gi en stor anerkjennelse til organisasjonene som deler ut mat. Vi vet at det store flertallet av mottakerne er flyktninger som kommer til Norge, og jeg unner dem dette tilbudet.

Tiårsjubileum

14. juni 2024 har Jonas Gahr Støre vært leder i Arbeiderpartiet i ti år – nesten like lenge som Gro Harlem Brundtland. I fire av de fem valgene i Støres tid som leder har Arbeiderpartiet gått tilbake – med lokalvalget i 2015 som eneste unntak. Partilederens framtid har vært et hyppig diskusjonstema.

– Det er vanskelig å få tak i hva han egentlig vil, skrev VGs politiske redaktør Hanne Skartveit i november, to måneder etter at Ap for første gang på rundt et århundre ble forbigått av Høyre.

Det mener statsministeren selv at han har et godt svar på.

– Jeg vil at Arbeiderpartiet skal være en ledende politisk kraft i Norge for å skape og dele: Vi skal være et verdiskapende land der folk er i jobb, der man får muligheter uavhengig av hvem man er og hvor man kommer fra, og at vi deler rettferdig. Det er en visjon og en veldig praktisk oppgave som Arbeiderpartiet skal levere på.

Godt utvalg kandidater til ledelsen

Han legger til at tillit fra velgerne «ikke er noe vi kan abonnere på», og at det ikke nytter å si at velgerne har skyld i Arbeiderpartiets svake meningsmålinger – et gjennomsnitt på under 19 prosent i desember, ifølge Poll of polls.

Og grep har statsministeren tatt i løpet av året: I oktober hentet han inn fire nye statsråder fra eget parti.

Tidligere Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun ble kunnskapsminister, nestleder Tonje Brenna gikk videre til Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Nye navn ble også hentet inn i form av klimaminister Andreas Bjelland Eriksen, digitaliseringsminister Karianne Tung og fiskeriminister Cecilie Myrseth. I samme slengen forsvant flere Ap-veteraner fra regjeringen – blant dem Anniken Huitfeldt og Bjørnar Skjæran.

– Det jeg er veldig glad for, er at Ap nå har mange flinke folk som kan ta ulike verv i partiet. Sånn var det ikke for noen år siden. Den dagen Ap skal velge en ny ledelse, så har vi et godt utvalg å velge fra, sier Støre.

Han legger til at det er folk både i regjeringen og utenfor som kan ikle toppvervene i Arbeiderpartiet.

Vil utløse muligheter

I 2024 håper Støre på at økonomien skal bli bedre. Og han ser også lenger fram.

– Jeg håper at vi sammen klarer å utløse de mulighetene Norge har til å skape nye jobber, lykkes med det grønne skiftet, og tar godt vare på hverandre. Vi har noen store oppgaver vi skal løse knyttet til blant annet pensjon, sykehus og god eldreomsorg. Det skal vi lede an fra regjering, men vi er avhengige av at vi stiller opp som et godt fellesskap.

Få dager etter intervjuet holdt statsministeren sin oppsummerende pressekonferanse for halvåret. Da har også Norges Bank økt styringsrenta nok en gang, nå til 4,5 prosent. Statsministeren tror fortsatt det nærmer seg et vendepunkt, men han legger til:

– Det er som vondest på det punktet vi er nå.