Arbeidsulykken skjedde på en byggeplass i Molde 8. juli 2022, da Jo Are Støen (48) fikk en betongblokk over seg.

En annen mann som var sammen med den forulykkede under arbeidet, ble siktet for uaktsomt drap, mens arbeidsgiver ble siktet for ikke å ha stilt forsvarlig arbeidsutstyr til disposisjon, skriver Steinkjer 24.

Nå har påtalemyndigheten konkludert.

– Torsdag ble selskapet ilagt et forelegg på to millioner kroner for tre ulike brudd på arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, opplyser politiadvokat i Møre og Romsdal politidistrikt, Sandra Grøtta Krakeli, til Steinkjer 24.

Saken er henlagt mot den andre ansatte.

Politiet opplyser at selskapet, pårørende og øvrige parter i saken er gjort kjent med påtaleavgjørelsene.