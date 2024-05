Onsdag kveld, fra klokkka 20-22.30 blir det en kombinasjon av kolonnekjøring og helstengt i Måndalstunnelen, melder Statens vegvesen. Bakgrunnen er at det skal gjennomføres en beredskapsøvelse.

Også Vågstrandtunnelen, som er i umiddelbar nærhet, vil bli stengt i tilknytning til øvelsen. Dette i følge vegvesenet fordi det er viktig å unngå kødannelse inne i tunnelen.

Statens vegvesen avholder øvelsen i nært samarbeid med nødetatene.

– Formålet er å styrke nødetatens beredskap og evne til å håndtere uønskede hendelser i tunneler, som for eksempel brann og trafikkulykker, heter det.

På følgende tidspunkt vil det bli kolonnekjøring og stenging i E136 Måndalstunnelen for forberedelser, mens selve øvelsen pågår og for å klargjøre for gjenåpning: