I siste fase av kollektivknutepunktet i Ålesund skal det no leggast nye trasear for høgspent, i tillegg til vatn- og avløp.

Det melder Møre og Romsdal fylkeskommune.

Arbeidet vil i hovudsak gå føre frå Posthuskrysset, innover Keiser Wilhelmsgate og i Kipervikgata.

– Vi skal no fullføre traséen for høgspentkablar som blei starta i fase 2 av byggearbeidet, seier Erlend Aune, prosjektleiar i Møre og Romsdal fylkeskommune, i meldinga.

Traséen for høgspent strekker seg frå Rådhusplassen, og fram til Sparebanken Møre. Og måndag 27. mai vil Kipervikgata bli stengd for gjennomkøyring.

Bilistane må då nytte Nelvikstredet for å kome til Harald Torsviks plass.

Tidleg i juni startar arbeid i Nelvikstredet, men då kan biltrafikken passere som normalt. Langsgåande parkering på austsida av gata blir fjerna. Aune fortel at fylkeskommunen har dialog med bebuarar og næringsdrivande for å finne løysingar for varelevering, parkering og liknande.

Fylkeskommunen ber folk vere merksam på skilt og oppsett merking, då dette kan endre seg undervegs i arbeidet.

Prosjektet er ein del av kollektivsatsinga i Bypakke Ålesund og skal bidra til å korte ned reisetida mellom Hessa og Moa.

Prosjektet står ferdig seinhausten 2024.