De mener driften fortsatt er ulovlig, og at Fosen Vind Da og Roan Vind DA tjener penger på menneskerettighetsbrudd gjennom fortsatt drift.

– Vi mener at Økokrim har lagt feil lovforståelse til grunn i sin vurdering. Det er uforståelig at Økokrim kommer fram til at det ikke er rimelig grunn til å etterforske selskaper som har økonomiske fordeler av menneskerettighetsbrudd, sier John Fiskvik, styreleder i Motvind Norge.

Noen av hovedargumentene det vises til, er for eksempel at Høyesteretts dom, som fant tidligere vedtak ugyldige, indikerer stor sannsynlighet for straffbare forhold.

De påstår også at mulige straffbare forhold enkelt kan bevises gjennom å undersøke om det har foregått energiproduksjon i området etter 11. oktober 2021.